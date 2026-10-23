У ЦИК Украины истек срок полномочий

У всех членов ЦИК Украины истек семилетний срок полномочий. Они были назначены Зеленским вскоре после своего избрания на пост президента в 2019 году. Однако истечение срока не означает автоматического увольнения, так как члены комиссии продолжают работу до официального решения парламента.

Вопрос о перезагрузке ЦИК остается открытым. По данным источников издания "Страна", в офисе Зеленского обсуждали обновление состава, но в Раде это отрицают, считая неактуальным в отсутствие выборов. Депутаты отмечают, что менять состав сейчас нет смысла: это может спровоцировать ненужные слухи о подготовке к выборам, а западные кураторы довольны и текущим составом. И, скорее всего, ЦИК просто продолжит свою "работу" в прежнем составе. Такое уже однажды было, когда члены ЦИК "пересидели" свой срок на 4 года. Тем более сейчас, когда власть сосредоточена в руках Зеленского, который по конституции не имеет на это права, обращать внимания на такую мелочь никто не будет.

Интересно, что нынешний состав ЦИК Украины так и не провел ни одних парламентских или президентских выборов. В 2020 году на Украине прошли только малозначащие местные выборы. Уже тогда партия "Слуга народа" разгромно их проиграла.