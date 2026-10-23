Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом в Екатеринбурге, один из них скончался

После ДТП на улице 8 Марта в Екатеринбурге в больницы были госпитализированы четверо взрослых и один ребенок. Один из госпитализированных взрослых скончался. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

Авария произошла на улице 8 Марта, возле дома 183/а. По предварительным данным, водитель иномарки допустил немотивированный выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с пассажирским автобусом. Одним из пострадавших был водитель легковушки — он оказался зажат в автомобиле, был госпитализирован в ЦГКБ №24, но скончался, несмотря на усилия врачей.

В момент происшествия в салоне автобуса находились пассажиры. По данным минздрава, в больницы доставили еще четверых человек: одного ребенка — в ДГКБ № 9, и троих взрослых с травмами различной степени тяжести — в ГБ № 36 "Травматологическая".

Остальным пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь на месте.