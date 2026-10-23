Легковушка протаранила автобус: ГАИ опубликовала видео смертельного ДТП в Екатеринбурге

Водитель "Шкоды", которая сегодня столкнулась с пассажирским автобусом в Екатеринбурге, допустил "немотивированный выезд" на встречную полосу. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области.

Авария произошла на улице 8 Марта, возле дома 183/а. По предварительным данным, водитель иномарки допустил немотивированный выезд, в результате чего произошло столкновение с пассажирским автобусом. Сам водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался. В момент происшествия в салоне автобуса находились пассажиры. Медики осматривают 16 человек на наличие травм, из них семь несовершеннолетних.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа работают на месте, устанавливая все причины и обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе областного СКР сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".