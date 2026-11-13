Генпрокуратура: Требований к обязательному участию школьников в конкретных внеурочных занятиях нет

Генпрокуратура РФ повторила букву закона касательно добровольного характера внеурочной деятельности в школе. Ответ надзорного органа опубликовала организация "Общественный уполномоченный по защите семьи".

В нем сказано, что федеральная образовательная программа устанавливает содержание плана внеурочной деятельности, ее объем, а также рекомендованные внеурочные занятия. Сама внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы.

"При этом требований к обязательному участию обучающихся в конкретных внеурочных занятиях не предусмотрено", - подчеркнула Генпркуратура.

Сейчас статус внеурочных занятий вызывает вопросы у родителей. В законе об образовании указывается на их добровольность, но Минпрос настаивает на том, что школьники обязаны их посещать, хотя они не предусмотрены учебным планом. Родители же жалуются на огромную нагрузку и добровольно-принудительный характер "внеурочки". Фактически Генпрокуратура РФ подтвердила позицию родителей.

При этом новый СанПиН 2.3/2.4.4282-26 к организации общественного питания, который вступил в силу с 1 сентября, фактически делает внеурочную деятельность невозможной без двукратного питания в школе.