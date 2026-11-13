Минпромторг России собрался изменить нормы расчёта утильсбора

В России могут поменять правила исчисления, уплаты и взыскания утильсбора. Проект новых правил подготовило Министерство промышленности и торговли России.

Если новации примут, они заработают через полгода – с мая 2027 г. Основная задача нового свода правил – унификация правил взимания этого сбора для автомобилей и самоходной техники. Также документ устанавливает, например, требования и условия для машин, ввезённых через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В частности, предполагается, что таможенные органы смогут отказать в льготном "утиле" на автомобиль, ввезённый физлицом для личного пользования. Это может произойти в том случае, если "колёсное транспортное средство ввезено на территорию государства – члена ЕАЭС с уплатой ввозных таможенных пошлин по ставкам, отличающимся от ставок ввозных таможенных пошлин единого таможенного тарифа объединения <...> или таможенных пошлин, налогов по ставкам, отличающимся от единых ставок таможенных пошлин, налогов", пишут "Известия".

Во второй половине октября 2026 г. стало известно, что Минпромторг предложил перенести уплату утилизационного сбора на декабрь 2027 г. Речь идёт о платежах за IV квартал 2026 и за I-III кварталы 2027 гг. Льготу хотят дать крупнейшим производителям - тем, кто выпускает автотехнику, прицепы, а также специализированную и сельскохозяйственную самоходную технику.

В министерстве объяснили: сейчас кредиты стоят дорого, и компаниям тяжело выделять большие суммы на обязательные платежи. Если дать отсрочку, предприятия смогут оставить деньги в обороте и пустить их на важные нужды - например, на инвестиции, закупку комплектующих или зарплаты сотрудникам. В Минпромторге считают, что так получится поддержать стабильную работу заводов и не сорвать сроки поставок техники.