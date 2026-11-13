Почти 90% тюменцев и 84% екатеринбуржцев планируют покупки в «Черную пятницу»

Почти 90% тюменцев планируют покупки в «Черную пятницу». Такие данные были получены в ходе проса, проведенного сотрудниками сеть SUNLIGHT. Было опрошено более 1200 россиян старше 18 лет из 17 крупных городов России.

По данным опроса, покупки в «Черную пятницу» планируют 87% тюменцев (по стране 77%). Каждый четвертый житель Тюмени (26%) с удовольствием присоединяется к покупкам за компанию с друзьями и близкими (по стране 17%). Каждый третий тюменец, который пойдет на распродажи, присмотрит косметику и парфюмерию (34%, по стране 22%). Еще 30% выберут технику и электронику, 27% товары для дома. Средний бюджет тюменцев на распродажи составил 30,3 тысячи рублей, это пятое место среди 17 городов (в среднем по выборке 28,2 тысячи). Среди участников распродаж 27% закладывают от 15 до 30 тысяч рублей, 21% от 30 до 70 тысяч.

Отмечено, что опрошенные тюменцы охотно доверяют выгодным предложениям: 30% ориентируются прежде всего на размер скидки (по стране 18%).

Также в ходе опроса стало известно, что екатеринбуржцы планируют потратить на распродажах 26,5 тыс. рублей. 84% екатеринбуржцев планируют покупки в «Черную пятницу».

Почти половина горожан (46%) используют распродажи, чтобы купить дорогие вещи в рассрочку: это в полтора раза чаще, чем в среднем по стране (30%). Чаще всего жители Екатеринбурга рассматривают товары для дома, мебель и интерьер (29%), бытовую технику и электронику (26%), косметику и парфюмерию (23%). Украшения в этом году планируют купить 17% горожан, еще 20% хотели бы их купить. Среди участников распродаж 23% закладывают от 15 до 30 тысяч рублей, 22% от 5 до 15 тысяч. Согласно полученным в ходе опроса данным, для 39% екатеринбуржцев покупки в дни распродаж стали привычным и комфортным делом (по стране 31%), а 61% готовы совершить покупку, как только увидят хорошую скидку.