ФСБ пресекла теракт в торговом центре в Ставрополе

В Ставрополе пресечен теракт, планировавшийся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона, сообщает ФСБ.

Задержан член запрещенной в России международной террористической организации. По данным ведомства, он собирался подорвать самодельное взрывное устройство в одном из торговых центров Ставрополя. После совершения теракта злоумышленник планировал уехать в Сирию.

По месту его жительства обнаружены и изъяты составные части СВУ, а также средства связи, содержащие инструкции от куратора. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 23-летний слесарь из Нижнего Тагила предстанет перед судом по обвинению в поджоге железнодорожного оборудования на перегоне. По версии следствия, 1 октября 2025 года тагильчанин совершил поджог, ведя видеотрансляцию для "куратора". Обвинение предъявлено по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК России "Террористический акт".