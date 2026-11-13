На Урале произошло массовое ДТП из-за "стекловидного льда"

На Среднем Урале произошло массовое ДТП с тремя пострадавшими. Причиной аварии стал так называемый "стекловидный лед".

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все случилось накануне вечером на 63 км автодороги "Нижние Серги – Михайловск – Арти" в Артинском районе. По предварительным данным, 19-летний водитель грузового автомобиля "АФ" не выбрал соответствующую скорость и не учел образовавшуюся зимнюю скользкость в виде "стекловидного льда". Не справившись с управлением, он врезался в "Форд Фокус" с прицепом под управлением 40-летнего жителя Екатеринбурга.

Затем "АФ" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой Ларгус", за рулем которой сидел 40-летний екатеринбуржец. После столкновений все три авто съехали в кювет, при этом у "Форда" опрокинулся прицеп.

В результате пострадали водитель "Лады" и два его пассажира – 46-летняя жена и 7-летний ребенок. С различными травмами они были доставлены в Артинскую ЦРБ.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.