66 многоквартирных домов отремонтировали в Тюменской области в октябре

66 многоквартирных домов отремонтировали в Тюменской области в октябре, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Специалисты подрядных организаций завершили обновление 70 конструктивных элементов 66 домов в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Тюменском, Аромашевском и Нижнетавдинском округах.



По данным департамента ЖКХ Тюменской области, выполнен капитальный ремонт, в частности: 22 объектов теплоснабжения, 14 — водоснабжения и одного водоотведения, три — электроснабжения, 18 крыш, пять фасадов, шесть подвалов.

Контролируют и принимают работы специалисты Фонда капитального ремонта Тюменской области, представители администраций муниципалитетов, управляющих организаций и жители.



В Тюменской области за время реализации программы было отремонтировано более 11 800 конструктивных элементов и инженерных систем почти 3 700 домов. Только в 2026 году благодаря капитальному ремонту МКД улучшены жилищные условия более 53 тысяч жителей региона.

В августе Тюменская область вошла в число лидеров по темпам капитального ремонта многоквартирных домов. Среди регионов УрФО Тюменская область заняла первое место, а по стране – шестое. Такие данные представил Фонд развития территорий РФ.

