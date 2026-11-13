Губернатор Оренбуржья рассказал о ходе строительства завода по переработке ТКО по нацпроекту "Экологическое благополучие"

"На стройплощадке мусороперерабатывающего комплекса полностью смонтирован каркас административного здания, началось возведение сортировочного корпуса", - сообщил в своем канале в МАХ губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Эти работы проводятся в рамках создания комплекса по обработке и утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в регионе. Масштабный проект реализуется по концессионному соглашению в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие».

Планируемая мощность будущего завода по переработке ТКО составит 300 тысяч тонн отходов в год.

Губернатор подчеркнул, что ввод предприятия в эксплуатацию позволит решить многие вопросы региона, связанные с ТКО.

На данный момент строители уже подготовили фундаменты под сортировочный корпус, котельную и административно-бытовое здание. Сейчас идет прокладка инженерных сетей, осуществляются подготовительные работы по монтажу оборудования.

"Главная задача – максимально сократить объём отходов, отправляемых на захоронение. Комплекс будет сортировать весь поступающий поток ТКО, выделяя фракции, пригодные для вторичной переработки", - пояснил Евгений Солнцев.

Глава региона отметил, что создание завода - важный шаг к формированию современной системы обращения с отходами, снижению нагрузки на окружающую среду и улучшению экологической обстановки в Оренбуржье.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на октябрь 2027 года.