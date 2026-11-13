Четыре человека погибли в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область

Четыре человека погибли при атаке БПЛА на Волгоградскую область, еще двое госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Все пострадавшие и погибшие - сотрудники южной промзоны Волгограда.

"В результате падения обломков БПЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории", - приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации региона.

В рабочем поселке Светлый Яр повреждено остекление окон и балконов в трех пятиэтажных жилых домах и молодежном центре. Пострадавших нет.