Ростех представил 22 модели легких электромоторов для дронов и роботов

Ростех сообщил, что концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) расширил линейку бесколлекторных электродвигателей - теперь в ней 22 модели.

В этих моторах нет трущихся деталей, поэтому они меньше изнашиваются и работают эффективнее. При мощности около 2000 Вт двигатель весит не больше 140 граммов - это втрое легче, чем раньше. В Ростехе пояснили: за счет малого веса беспилотники смогут дольше летать и перевозить больше груза.

Среди новинок - шаговый двигатель ДМР 2854. Он рассчитан на напряжение 30 В и выдает мощность 2500 Вт. Его планируют использовать в промышленных роботах и автоматизированном оборудовании, которое работает с нагрузками до 600 кг.

Замгендиректора КРЭТ Алексей Мельников заявил, что все двигатели и комплектующие к ним производят в России. По его словам, такие моторы не зависят от зарубежных поставок — это важно для технологического суверенитета. При этом новые изделия не копируют иностранные аналоги: при той же мощности они втрое легче прежних версий.

Ранее хакеры проникли во внутреннюю инфраструктуру немецкого производителя беспилотников Quantum Systems из Мюнхена: по данным Financial Times и Der Spiegel, они разместили на сервере вредоносную программу под видом официального обновления ПО для планирования полетов дронов Quantum Vector.