Диетолог оценил риски "Оземпика" для зрения пациентов

Врач-диетолог Павел Баранов заявил, что риск повреждения зрительного нерва из-за "Оземпика" очень низкий - примерно один случай на 10-40 тысяч человек. Об этом он рассказал в комментарии ТАСС.

Специалист отметил, что пока не доказали связь препарата с поражением зрительного нерва. Поэтому пациентам, которым врач назначил "Оземпик", не стоит отказываться от лечения из‑за слухов о побочном эффекте.

Баранов напомнил, что неконтролируемый диабет сам по себе грозит серьезными проблемами с глазами - например, диабетической ретинопатией (поражением сетчатки). По его словам, такая опасность намного выше, чем возможный риск от приема лекарства.