Галямов пообещал приучить УК реагировать на обращения екатеринбуржцев

Назначенный в октябре после отставки Алексея Орлова врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов намерен добиться того, что управляющие компании будут в обязательном порядке реагировать на обращения горожан. Об этом он заявил в интервью ГТРК "Урал".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, Галямов акцентировал, что продолжит личные объезды районов и регулярные встречи с екатеринбуржцами. Также он собирается вывести обратную связь с жителями на новый уровень.

"Прямое общение с горожанами должно быть всегда. Буквально на прошлой неделе объезжал два района по обращениям жителей: Орджоникидзевский и Чкаловский. Увиденное меня не обрадовало, было очень много замечаний. Задач, которые поставлены перед администрациями районов, еще больше. Мы постепенно приучим и управляющие компании, и наши службы оперативно реагировать на сигналы жителей", - пообещал врио мэра.

Напомним, что Рустам Галямов проведет серию выездных приемов жителей Екатеринбурга. Первый из них состоится уже сегодня в Кировском районе.