Исследование ВТБ и Литрес - три четверти россиян считают чтение помощником в борьбе с осенней хандрой

13 Ноября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество В России
Фото: Накануне.RU

Исследование ВТБ и Литрес - три четверти россиян считают чтение помощником в борьбе с осенней хандрой

Книжный сервис Литрес и банк ВТБ провели исследование и выяснили, как чтение влияет на эмоциональное состояние россиян осенью. 75% опрошенных отметили, что чтение помогает им справляться с осенней хандрой и улучшает эмоциональное состояние.

76% респондентов называют это время года самым подходящим для чтения и прослушивания книг, а почти половина (48%) читает больше, чем в другие сезоны. При этом 38% отмечают, что стали читать немного чаще, а 10% — значительно чаще.

Чтение поддерживает эмоциональное состояние: три четверти опрошенных (75%) отметили, что чтение помогает им справляться с осенней хандрой и улучшает настроение. Идеальная обстановка для осеннего чтения для 33% россиян — тишина и уединение. 27% читателей считают важным атрибутом чашку горячего чая, какао или глинтвейна.

По мнению 25% респондентов, по-настоящему осенней книгу делает её атмосфера и эстетика: уютные описания быта, горячие напитки, шуршание листьев. Ещё 22% считают, что настроение произведения определяют прежде всего время и место действия сюжета.

Презентация книги Евгения Фатеева "Святые 90-ые"(2025)|Фото: Накануне.RU

В жанровых предпочтениях осенью лидируют детективы — их выбрали 24% опрошенных. На втором месте — фэнтези (19%), на третьем — любовный роман и драма (14%).

Среди классических произведений чаще всего с осенью ассоциируют «Собаку Баскервилей» Артура Конан Дойля — её выбрали 17% респондентов. Следом идут «Дракула» Брэма Стокера (8%) и «Записки охотника» И. В. Тургенева (6%). Из современных книг лидером стало произведение Стефани Майер «Сумерки» — его назвали 16% опрошенных, и затем идут «Шоколад» Джоанн Харрис (10%) и «Клуб убийств по четвергам» Ричарда Османа (7%).

Справка. Исследование проведено Литрес и ВТБ в рамках долгосрочной программы ВТБ по поддержке и сохранению культурного наследия — более 20 лет банк помогает развивать значимые проекты и актуализировать классическую литературу. Имиджевая кампания «ВТБ – это классика» обыгрывает сюжеты известных литературных произведений: создатели показывают альтернативный, «счастливый» финал истории, где героев в судьбоносные моменты поддерживает ВТБ.

Онлайн-опрос проведён в октябре 2026 года среди пользователей Литрес и клиентов ВТБ. В исследовании приняли участие более 800 респондентов из разных городов России. В списке произведений для выбора были представлены как классические, так и современные книги.

Теги: банк втб, литрес, исследование, осенняя хандра


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети