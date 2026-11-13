13 Ноября 2026
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Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов поздравил астраханский коллектив Сбербанка с 185-летием со дня основания компании

Торжественное мероприятие, посвящённое юбилею Сбербанка, состоялось в Астраханской области. Коллектив регионального отделения компании поздравили Губернатор Игорь Бабушкин и Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Особую признательность сотрудникам губернатор выразил за активную благотворительную деятельность.

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов также поздравил коллектив регионального отделения и вручил сотрудникам банка Почётные грамоты и Благодарственные письма Думы Астраханской области.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Дума Астраханской области высоко ценит конструктивное взаимодействие с банком и благодарит коллектив регионального отделения за многолетний труд, профессионализм и активное участие в жизни региона. Успешно выполняя свою ключевую задачу, вы активно продвигаете идеи технологического прогресса, используя передовые решения», — отметил Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Напомним, 185 лет назад, 12 ноября (30 октября по старому стилю) 1841 года, в России были учреждены сберегательные кассы — с них началась история Сбербанка. За почти двухвековую историю банк стал ключевым финансовым институтом России.

Сегодня компания продолжает традиции банковского дела, внедряет современные технологии и развивает цифровые сервисы. В регионе работают десятки офисов банка, более половины которых расположены в сельской местности. Сотни сотрудников обеспечивают доступность банковских услуг для астраханцев. Сбербанк стабильно входит в пятёрку крупнейших налогоплательщиков Астраханской области, является основным кредитором жилищного строительства и поддерживает малый бизнес.

Теги: игорь мартынов, награждение, дума астраханской области, сбер


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