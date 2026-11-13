Автомобиль взорвался в Москве, пострадал мужчина

В Москве возле жилого дома взорвался автомобиль, пострадал мужчина.

Как пишет Mash, ЧП произошло на Кировоградской улице в районе Чертаново. По предварительным данным, взорвалась Toyota.

По данным SHOT, взрыв произошел во время движения автомобиля, взрывной волной водителя выбросило на проезжую часть. Телеграм-канал также пишет, что ударом вынесло двери машины с левой стороны.

По словам очевидцев, на дороге разбросаны куски резины и другие детали автомобиля.

12 ноября в Петербурге военнослужащий погиб при взрыве автомобиля. Предварительно, взрывное устройство было заложено под днище машины. СК возбудил уголовное дело.