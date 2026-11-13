В Тимашевске мужчина с бензопилой напал на полицейских

В Тимашевске (Краснодарский край) мужчина напал на полицейских с бензопилой - один из сотрудников применил оружие. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всё началось ночью: мужчина позвонил в полицию и пожаловался на угрозы. Когда правоохранители приехали разобраться, выяснилось, что опасен сам заявитель. Он завел бензопилу и бросился на сотрудников. Полицейские несколько раз требовали от него остановиться, но мужчина не реагировал. Тогда один из полицейских выстрелил в воздух, а потом еще дважды - в сторону нападавшего. В результате мужчина получил ранение, полицейские не пострадали.

Сейчас против злоумышленника завели уголовное дело, следователи выясняют все детали случившегося.

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