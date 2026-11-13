75,1% россиян доверяют Путину, 53,5% - Мишустину

ВЦИОМ рассказал, какие рейтинги доверия у российских политиков. Данные опубликовали 13 ноября в Telegram‑канале центра - их собрали в ходе опроса со 2 по 8 ноября.

Доверие к президенту Владимиру Путину сейчас на уровне 75,1%. При этом его работу одобряют 71,4% опрошенных - за неделю показатель немного упал, на 0,2 процентного пункта.

Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 53,5% респондентов. Работу самого премьера положительно оценили 43,1% участников опроса - это на 3,1 процентного пункта меньше, чем на прошлой неделе. Деятельность всего правительства одобряют 42,9% опрошенных.

В июле Фонд "Общественное мнение" опубликовал результаты еженедельного опроса россиян: рейтинг доверия президенту Владимиру Путину опустился до 67% - это рекорд по снижению, а доля тех, кто не доверяет главе государства, выросла до 20% - тоже рекордный показатель за много лет.