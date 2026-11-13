Рустам Галямов заявил о прибытии в Екатеринбург 40 трехсекционных трамваев

В рамках реализуемой транспортной реформы в столицу Урала прибыли 40 из 50 закупленных трехсекционных низкопольных трамваев модели 71-639 "Кастор" – остальные 10 вагонов поступят в город до конца декабря. Как сообщили Накануне.RU в мэрии уральской столицы, об этом заявил временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

"Благодаря личному участию губернатора Свердловской области Дениса Владимировича Паслера мы продолжаем обновление транспорта. В этом году был заключен контракт на поставку 50 трехсекционных трамваев, из которых 40 уже в городе. Из них 36 уже ежедневно выходят на маршруты. Еще 10 оставшихся будут привезены до конца декабря", – заявил в интервью ГТРК "Урал" Рустам Галямов.

Современные вагоны производства Усть-Катавского завода рассчитаны на 200 пассажиров и оснащены климат-контролем, светодиодным освещением, системой автоматизированной оплаты, радиоинформированием для слабовидящих и местами для маломобильных групп населения. Гарантийный срок эксплуатации машин – 24 месяца или пробег 100 тысяч километров, а срок службы – не менее 30 лет. Транспорт адаптирован к уральскому климату и рассчитан на работу в любую погоду – от морозов до жары.

По словам Рустама Галямова, в Екатеринбурге также продолжается обновление автобусного парка: практически вся новая партия из 90 машин большого класса, закупленная Гортрансом и частными перевозчиками, прибыла в уральскую столицу. В том числе, администрация закупает автобусы-гармошки, которые укомплектованы валидаторами и USB-разъемами для зарядки, также в салоне установлена система "Умный город" – она подсчитывает количество пассажиров, которые оплатили проезд.

Временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга во время интервью ГТРК "Урал" рассказал и о планах по восстановлению Дома Рязанова – памятника архитектуры на улице Куйбышева и принимаемых мерах для решения вопроса с объектом незавершенного строительства "Бажов House". Отдельно речь зашла о проектах в сфере благоустройства, в том числе анонсированном накануне ремонте эспланады на улице Сакко и Ванцетти. Работы по преображению этой локации в центре города будут начаты в 2027 году.

Отвечая на вопрос ведущего программы, Рустам Галямов акцентировал, что намерен продолжить личные объезды районов, регулярные встречи с екатеринбуржцами, а также подтвердил намерение вывести обратную связь с гражданами на качественно иной уровень.