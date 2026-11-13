Politico: Лидеры ЕС собираются в Дублине, чтобы снова спорить о едином представителе на переговорах

Основной темой сегодняшнего саммита ЕС в Дублине, вместо предметного обсуждения, станет спор о том, кто должен представлять Европу на переговорах по Украине. Как пишет Politico, политики и группировки стремятся получить место за столом переговоров, но из-за разногласий не могут согласовать единого представителя.

Европейские лидеры разделились на три лагеря: сторонники председателя Евросовета Антониу Кошты, сторонники главы европейской дипломатии Каи Каллас, а также Франция и Германия, которые не хотят делегировать свое право представлять Европу и считают, что могут это делать самостоятельно. Кошту поддерживают премьеры Эстонии, Италии, Польши и Люксембурга, аргументируя это тем, что его полномочия исходят напрямую от Евросовета, а Каллас - отпетые "ястребы", разделяющие ее русофобию.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнула, что, хотя страны могут вести двусторонние контакты, решения, затрагивающие весь континент, должны приниматься на основе согласия всех европейских государств. И она опасается "ловушки", если ценой участия в переговорах станет изменение системы европейской безопасности.

По прогнозам издания, официального назначения представителя на саммите 13 ноября, скорее всего, не произойдет.