Таксисты вышли на акцию протеста в Риме из-за роста цен на топливо

В Риме сотни таксистов проводят акцию протеста против роста цен на топливо. Манифестация носит мирный характер, она проходит у министерства инфраструктуры и транспорта Италии, пишет РИА Новости.

От властей требуют принять меры для поддержки отрасли. Представители профсоюзов намерены передать в министерство документ с требованиями таксистов.

На прошлой неделе в Италии прошли протесты грузоперевозчиков против подорожания топлива, которые сопровождались блокировками дорог. Забастовки привели к перебоям поставок продуктов на рынки и в магазины.

Ранее правительство Италии решило направить 500 военных в Милан для подавления беспорядков, охвативших страну после 17 октября. Протесты против высокой стоимости жизни, цен на топливо и налогов переросли в погромы: в Милане, Турине, Болонье и Бергамо демонстранты забрасывали полицию камнями и зажигательными смесями, грабили магазины.