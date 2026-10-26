Путин выступит на саммите Россия – Африка

В Москве под председательством Владимира Путина и руководителя Африканского союза, президента республики Бурунди Эвариста Ндайишимийе состоится III саммит Россия – Африка. Мероприятие пройдёт 28-29 октября.

В саммите примут участие представители порядка 50 африканских стран. Особое внимание предполагается уделить вопросам дальнейшего развития многоплановых связей России со странами Африки. Планируется принять итоговую Декларацию саммита, очередной план действий Форума партнерства Россия – Африка на 2027-29 гг. и Декларацию о сотрудничестве в области гражданского применения технологий искусственного интеллекта.

28 октября лидеры России и Бурунди выступят на Экономическом и гуманитарном форуме. Кроме того, Владимир Путин проведёт встречу с руководителями африканских региональных организаций. Также на саммите у президента России пройдут различные переговоры с главами государств Африки, сообщает пресс-служба Кремля.