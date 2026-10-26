В Липецке из-за падения обломков беспилотника повреждены 109 квартир

Мэр Липецка Михаил Щербаков сообщил о последствиях падения на улице Бунина обломков беспилотника.

"Повреждены 109 квартир в шести многоквартирных домах и 19 автомобилей. Шесть машин уничтожены полностью, ещё 13 получили повреждения", - написал политик в своём канале в "Максе".

25 октября сотрудники администрации обследовали квартиры и составили 128 актов. С жителями обсудили дальнейшие действия и необходимые документы для восстановления. Для временного восстановления теплового контура использовали материалы из городского резерва.

Управляющие компании и волонтёры помогли закрыть повреждённые окна, привели в порядок прилегающую территорию. С 26 октября управляющие компании начали проводить замеры повреждённых оконных и балконных блоков, уточнил мэр.