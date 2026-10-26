На Украине в 21-й раз продлено военное положение

Верховная рада Украины снова проголосовала за продление военного положения еще на 90 дней - до 29 января 2027 года. Продление произошло уже в 21-й раз.

Военкор Евгений Поддубный отмечает, что каждое продление автоматически делает невозможными и выборы. Нынешнее продление внесено в момент, когда Россия и США готовят возобновление трехсторонних переговоров. Для Зеленского же военное положение - это не только мобилизация, но и единственное основание оставаться у власти без выборов. При этом его в этом активно поддерживает ЕС.

"Что на практике получат украинцы? Да все то же самое: механизмы насильственной мобилизации продолжат работать в прежнем режиме, а ограничения, затрагивающие мужское население, станут еще жестче. Бронь хотят снять даже с сотрудников ВПК", - пишет Поддубный.

Правящий режим намерен отменить нормы стопроцентного бронирования от мобилизации для сотрудников энергетической отрасли и ВПК. Ужесточат также критерии критичности предприятий. Премьер Сергей Корецкий заявил, что система мобилизации должна стать "более прозрачной", чтобы "никого не приходилось искать на улицах". По его данным, ежемесячно оформляются десятки тысяч бронирований и отсрочек. Если так пойдет, вскоре забронированными окажутся практически все, поэтому надо прекращать бронирование. Сейчас в стране насчитывается около 1,4 млн человек с бронью от мобилизации.