Бастрыкин поручил доложить о расследовании смерти младенца в пермской больнице

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад по публикации о смерти четырёхмесячной девочки в краевой детской больнице в 2025 году. Об этом сообщили Накануне.RU в Следкоме Прикамья.

В социальной сети жительница Пермского края просит обратить внимание на обстоятельства гибели дочери и обеспечить объективное установление причин смерти.

Ранее по данному факту следственные органы расследовали уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). По результатам расследования дело прекратили.

Однако в октябре 2026 года по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи нескольким пациентам этой же больницы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). В рамках этого дела мать умершего ребёнка признана потерпевшей.

Глава ведомства поручил доложить о доводах публикации, результатах ранее проведённого расследования и ходе нового уголовного дела о халатности.