Песков: Механизм прекращения огня в Алешках может стать примером для других участков СВО

В Кремле заявили, что механизм прекращения огня в Алешках Херсонской области может стать примером для достижения аналогичных договоренностей и на других участках в зоне СВО.

"В гуманитарных целях абсолютно может - тем более, когда речь идет о непосредственном, очень позитивном, позитивном координирующем вмешательстве в этот процесс американской стороны, американских переговорщиков, первой леди США Меланьи Трамп", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы высоко ценим эти усилия, конечно, это может стать прецедентом", - добавил он.

По словам Пескова, Москва надеется, что Киев выполнит договоренности в рамках гуманитарной операции в Алешках.

Напомним, российские военные вводят "режим тишины" с 4.00 мск 27 октября на херсонском направлении в связи с гуманитарной операцией в Алешках.

На прошлой неделе США заявили, что добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках Херсонской области. Песков отмечал, что

Россия приветствует усилия Меланьи Трамп - именно ей принадлежит координирующая роль по организации гуманитарной миссии.