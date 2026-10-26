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Политика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко провел парламентскую встречу депутатов ЗСК с духовенством Кубанской митрополии

Сегодня под руководством председателя ЗСК Юрия Бурлачко состоялась одиннадцатая встреча кубанских парламентариев с духовенством. Она была организована в преддверии XXXII Всекубанских духовно-образовательных Кирилло-Мефодиевских чтений, посвященных христианскому учению о человеке и вызовам современных технологий.

В зале приема делегаций ЗСК присутствовали глава Кубанской митрополии, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, правящие архиереи, депутаты ЗСК, руководители исполнительных органов госвласти региона, члены краевого СМД, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Краснодарского края.

Открывая встречу, председатель ЗСК назвал ее доброй традицией, заметив, что за годы взаимодействия в таком формате депутатский корпус и Кубанская митрополия накопили серьезный практикоориентированный опыт по сохранению духовно-нравственных ценностей, их продвижению в молодежной среде и донесению до широкой аудитории позиции Церкви по наиболее чувствительным вопросам современного общества.

"Это главные ориентиры в нашей совместной работе. Они помогают укреплять нравственный иммунитет жителей края перед деструктивными моделями поведения, попытками исказить нашу историческую память и тем самым способствовать реализации государственной политики в деле сохранения традиционных российских ценностей. К ним, подчеркну, всегда относились крепкая семья, созидательный труд, гражданственность, приоритет духовного над материальным, гуманизм и милосердие", - отметил Юрий Бурлачко.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Он напомнил, что одним из основных инструментов при выстраивании диалога между светской и церковной общественностью остается подписанный Президентом страны Владимиром Путиным еще в 2022 году Указ, утверждающий основы госполитики в данном направлении. Поднятые в ходе и ряда заседаний Совбеза под председательством главы государства вопросы были направлены на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Для выполнения этой задачи в культуре у Краснодарского края есть, по мнению Юрия Бурлачко, поистине уникальный ресурс - Кубанский казачий хор, который более двух веков является проводником нравственных ориентиров.

Также председатель ЗСК остановился на проведении просветительской деятельности в регионе, катализатором которой, как он считает, стал проект "Школа молодого гуманитария", запущенный на Кубани при поддержке ЗСК по аналогии с Крымом более года назад.

Руководитель регионального парламента выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча и предстоящие чтения станут очередным шагом на пути к достижению целей, поставленных перед властью и церковью государством и обществом.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий в выступлении поблагодарил депутатов ЗСК за плодотворное взаимодействие, которое принесло, по его мнению, конкретные результаты.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

(2026)|Фото: kubzsk.ru

"Когда мы начинали совместную работу, даже не ожидали, что будет так. Органы власти и православная Церковь наладили тесное сотрудничество по всем направлениям. Не было вопросов, по которым бы не нашли путей решения. Теперь необходимо эту деятельность укреплять с учетом полученного опыта", - подчеркнул владыка, предложив в дальнейшем уделить больше внимания отбору слушателей "Школы молодого гуманитария", подготовке казачьих наставников и тесному сотрудничеству с молодежными организациями региона.

Далее прозвучал ряд выступлений по обсуждаемой теме, состоялся обмен мнениями. В частности, министр образования и науки края Сергей Пронько поднял тему исторического просвещения школьников. Министр культуры региона Виктория Лапина рассказала о роли культуры в формировании духовно-нравственных и христианских ориентиров современного человека, а временно и.о. руководителя департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью края Алексей Горбенко - о воспитании детей с опорой на духовные ценности казачества.

Также присутствующие в рамках обозначенной темы предстоящих чтений говорили о противодействии вызовам современных технологий, бороться с которыми, по их твердому убеждению, нужно только совместно. Юрий Бурлачко, в свою очередь, предложил при этом шире использовать созданную на Кубани уникальную базу в виде краевого военно-патриотического центра "Патриот" и Центра воспитательных технологий ВДЦ "Орленок".

По итогам обсуждения было принято решение доработать резолюцию с учетом высказанных предложений.

Отметим, XXXII Всекубанские духовно-образовательные Кирилло-Мефодиевские чтения пройдут завтра в Краснодаре. По традиции депутаты ЗСК примут в них активное участие.

Теги: Юрий Бурлачко, митрополия


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