Число вагонов, сошедших с рельсов во время ночного инцидента в Свердловской области, увеличилось до 39

Во время ночного инцидента на перегоне Решеты-Седельниково с путей сошло 39 вагонов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. До этого сообщалось о 20 вагонах.

"По информации наблюдается горение 7 цистерн, сошло с путей 39 вагонов", - говорится в сообщении.

Оставшиеся 54 не горящих вагонов отбуксировали на безопасное расстояние. В пресс-службе СвЖД также сообщили, что пожар локализован. Задействовано было 250 специалистов Свердловской железной дороги. В МЧС добавили, что к реагированию на происшествие привлекли 331 человека и 36 единиц техники, в том числе от МЧС России 72 человек и 20 единиц техники.

Ранее Роспотребнадзор не выявил превышения загрязняющих воздух веществ на перегоне. Мониторинг качества воздуха продолжается. Ситуация остается на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, что в результате инцидента никто не пострадал. Причины схода устанавливаются. На место выезжал Свердловский транспортный прокурор. Начата проверка.