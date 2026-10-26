Умер экс-глава правительства Японии Фукуда
В Японии умер экс-глава кабмина Ясуо Фукуда.
По данным Nikkei, он скончался от сердечной недостаточности. Ему было 90 лет, пишет ТАСС.
Фукуда возглавлял правительство с сентября 2007 по сентябрь 2008 гг.
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В Японии умер экс-глава кабмина Ясуо Фукуда.
По данным Nikkei, он скончался от сердечной недостаточности. Ему было 90 лет, пишет ТАСС.
Фукуда возглавлял правительство с сентября 2007 по сентябрь 2008 гг.
Теги: Ясуо Фукуда, премьер-министр
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