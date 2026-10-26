Число погибших в результате атаки ВСУ на Воронеж выросло до трех

Число погибших при атаке беспилотников ВСУ на Воронежскую область выросло до трех, число раненых — до 39. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев со ссылкой на региональный Минздрав.

В больницах остаются 12 человек (из них трое - в реанимации), еще 12 воронежцев получают помощь амбулаторно, 15 получили ее на месте и были отпущены домой. Среди пострадавших — трое детей, пятилетняя девочка находится в больнице, уточнил глава области.

Минувшей ночью и ранним утром украинские боевики атаковали регион беспилотниками. Одним из объектов атаки стал пассажирский поезд в пригороде Воронежа. Ранее Гусев сообщал, что погибли два человека, ранены не менее 17 мирных жителей.