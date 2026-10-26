26 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Опрос ВТБ показал, что более половины россиян за год совершили поездки с культурной программой

Путешествие по России все чаще начинается с афиши: россияне едут за атмосферой городов, музеями, концертами и местной гастрономией. Более половины опрошенных (56%) за последний год совершили одну-две поездки с культурной программой, а 79% планируют новое путешествие по стране в ближайшие полгода. Об этом свидетельствуют результаты опроса* ВТБ о предпочтениях россиян в культурном туризме.

Ради чего выбирают направление

Около половины путешественников едут в конкретный город без привязки к событиям, а треть отправляется в дорогу в хорошей компании. Почти каждый третий россиянин (32%) выбирает направление ради ярких мероприятий: выставок, спортивных событий, фестивалей или городских праздников. 18% путешествуют ради местной кухни.

Интересы жителей разных регионов заметно различаются

Жители Центрального округа чаще всего выбирают город без привязки к событиям – 52%.

Для жителей Южного округа особенно важна компания – 37%.

Местная кухня привлекает жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 27%.

Музыкальные фестивали популярны на Северном Кавказе – 20%.

Концерты выбирают в Сибири (12%), спортивные события – в Приволжье (10%), выставки – на Урале (8%).

Чем наполняют поездку

Самый популярный формат знакомства с городом – прогулки и обзорные экскурсии: их выбирают 66% россиян. Более половины путешественников (55%) выезжают за пределы города, 41% посещают рынки и рестораны местной кухни, 38% - музеи и выставки, а 21% идут в театры или на концерты.

Прогулки особенно любят жители Санкт-Петербурга (74%), поездки по окрестностям – Южного округа (59%), музеи – Центрального округа (44%), а театры – Уральского округа (25%).

Главным впечатлением о поездке для 37% россиян становится атмосфера города и прогулки. Еще 19% запоминают природу и красивые виды, при этом жители Северного Кавказа чаще других ценят компанию, с которой путешествовали, – 20%.

Куда отправятся в ближайшие месяцы

В ближайшие полгода путешествие по России планируют 79% опрошенных. В топе направлений – Санкт-Петербург (20%, особенно популярен у жителей Приволжья – 25%), Иркутск и Байкал, а также Калининград (по 12%). Калининград особенно привлекателен для жителей Ленинградской области – 22%. В список желанных направлений вошли и города Золотого кольца (11%).

Культурные путешествия привлекают россиян и за пределами страны: более половины хотели бы отправиться за рубеж. Самые популярные направления – Пекин и Шанхай (26%), Минск (13%) и Стамбул (10%).

«Путешествие сегодня – это не только смена города, но и возможность открыть для себя его культуру: сходить в музей, увидеть спектакль, попасть на фестиваль или концерт. Особенно ценно, что у молодых россиян есть инструмент, который делает такие впечатления доступнее. Например, Пушкинская карта позволяет наполнить поездку яркими событиями и посетить музеи, театры, филармонии, выставки и концерты за счет государства», – отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ.

ВТБ стал банком-оператором Пушкинской карты в 2026 году. За год банк выпустил более 7,8 млн карт для пользователей 14-22 лет, а с начала года участники программы потратили по карте свыше 8 млрд рублей на посещение культурных мероприятий, в том числе 2,6 млрд рублей – на билеты в кино.

Оформить Пушкинскую карту можно в приложениях «Госуслуги Культура» и ВТБ Онлайн (если пользователь – клиент банка), оформление займет несколько минут.

*Опрос прошел в октябре 2026 года, в нем приняли участие 1500 россиян – жителей крупных городов. В некоторых вопросах можно было выбрать несколько вариантов ответов.

Теги: втб, путешествия, культурная программа, опрос


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