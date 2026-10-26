Суперкомпьютеры "Яндекса" не пострадали от атак на дата-центры

Все три суперкомпьютера "Яндекса" – "Ляпунов", "Червоненкис" и "Галушкин" – не пострадали от атак на дата-центры.

Они перевезены на новые места. Их продолжат использовать в качестве инфраструктуры для сервисов "Яндекса" и для обучения фундаментальных языковых моделей, сообщили в пресс-службе компании. Эти суперкомпьютеры не зависят друг от друга, поэтому могут находиться в разных ЦОДах.

8-9 октября инфраструктура "Яндекса" была повреждена в рязанском Сасово и Калуге. 11 октября атака случилась во Владимирской области. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство совместно с Минобороны России решает вопрос по защите ЦОДов.