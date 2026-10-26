Экс-глава Запорожской торгово-промышленной палаты получил срок по делу о взятке

Экс-глава Запорожской торгово-промышленной палаты получил срок за посредничество во взяточничестве на 5 млн руб.

В январе 2025 г. президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) содействия развитию промышленности и торговли Запорожской и Херсонской областей помог директору строительной организации наладить сотрудничество с "Управлением автомобильными дорогами Запорожья".

Вскоре и.о. директора "управления" попросил бизнесмена дать ему взятку в 5 млн руб. за отсутствие трудностей в совместной работе. По плану, деньги должен был передать президент ТПП. В итоге Мелитопольский межрайонный суд Запорожской области наказал теперь уже экс-главу ТПП семью с половиной годами колонии строгого режима со штрафом в 10 млн руб., сообщает Запорожский областной суд.