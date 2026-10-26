В поезде, атакованном ВСУ в Воронежской области, ехали футболисты "Локомотива"

В Воронежской области ВСУ атаковали пассажирский поезд, в котором футболисты ФК "Локомотив" ехали из Ростова-на-Дону в Москву. Об этом сообщает Mash на спорте.

По предварительным данным, беспилотник целенаправленно ударил по составу, пишет телеграм-канал. Повреждены четыре вагона.

Игроки красно-зеленых не получили ранений, они добираются до столицы на автобусе.

Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников на Воронежскую область на станции Сомово поврежден вагон пассажирского поезда №11 Анапа – Москва. По предварительной информации, пострадали пять пассажиров.