Назначен новый управляющий Свердловским отделением Сбербанка

Новым управляющим Свердловским отделением Сбербанка назначен Руслан Львов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе банка.

Львов начал свою карьеру в 1999 году в Поволжском банке Сбербанка. За 24 года в Сбере он прошел путь от главного инспектора сектора ценных бумаг до управляющего региональными отделениями в Тольятти и Саратове.

В 2024 году решил попробовать себя вне системы Сбера и возглавил одно из предприятий крупнейшего в России промышленно-металлургического холдинга. В 2026 году Львов вернулся в банк на должность заместителя управляющего Свердловским отделением.

Напомним, на прошлой неделе был назначен новый управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.