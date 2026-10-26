28 Октября 2026
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Здравоохранение Костромская область
Фото: adm44.ru

Показатели удовлетворённости людей оказываемой медицинской помощью в Костромской области выросли

По системе обязательного медицинского страхования в Костромской области оказывается помощь для более 590 тысяч человек. Ее оказывают медики более 60 медицинских организаций региона: областные, федеральные и частные клиники. При этом помощь доступна практически по всем профилям - от терапии и хирургии до высокотехнологичных вмешательств.

На еженедельном областном совещании директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области Владимир Николаев доложил, что согласно опросам, костромичи стали выше оценивать качество региональной медицины. Так, в ходе опроса, проведенного независимыми страховыми компаниями, положительно оценили помощь медиков 59% опрошенных ,что на 8% больше, чем в прошлом году.

(2026)|Фото: adm44.ru

Значительно выросло число пациентов, которые отмечают сокращение длительности ожидания медпомощи (+24,6%), длительности ожидания приема врача (+20,9%), повышение доступности медицинской помощи (+23,5%). На 22,75% выросло число пациентов, которые готовы рекомендовать свою больницу знакомым.

(2026)|Фото: adm44.ru

Губернатор Сергей Ситников отметил необходимость поощрения руководителей медицинских организаций, в которых зафиксирован рост положительных откликов пациентов.

(2026)|Фото: adm44.ru

«Такие результаты зависят от характера управления медицинским учреждением. Где есть высокие результаты, где руководители системно выстроили работу, это должно быть отмечено, люди должны быть поощрены», - подчеркнул глава региона.

Среди тех, кто превысил среднеобластные показатели по удовлетворенности медицинской помощью - медучреждения 11 муниципалитетов. Это Кадыйский, Антроповский, Павинский, Буйский, Поназыревкский, Солигаличский, Сусанинский, Островский, Вохомский и Пыщугский районы, а также город Кострома.

На особом контроле специалистов регионального минздрава теперь находятся муниципалитеты с низкими показателями. В отстающих пока - медучреждения Парфеньевского и Кологривского районов, города Волгореченск, а также Красносельского, Макарьевского и Нейского районов.

Сергей Ситников отметил, что улучшение показателей удовлетворенности медицинской помощью, зависит, в том числе, и от информирования граждан. Главам районов рекомендовано чаще встречаться с жителями, привлекать представителей организаций медицинского страхования для разъяснения прав пациентов.

«Информационная работа в этом направлении даёт результаты и должна быть усилена в значительной степени. У нас не развита культура требований к медучреждению, потому что люди лично не оплачивают медицинскую страховку. Надо объяснять, что за каждого заплатил или работодатель или за неработающих администрация области, в том числе за детей и стариков. Тогда требовательность людей будет выше. Абсолютно большинство населения у нас в целом здоровые люди. Но они должны знать и быть уверены, что медицинская помощь при любых проблемах им будет оказана качественно», - подчеркнул губернатор.

Территориальному фонду ОМС поручено ежеквартально анализировать обращения граждан и контролировать исполнение планов — чтобы медицинская помощь в регионе была доступнее и качественнее.

Теги: медицинская помощь, сергей ситников, костромичи, опрос


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