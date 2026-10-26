Показатели удовлетворённости людей оказываемой медицинской помощью в Костромской области выросли

По системе обязательного медицинского страхования в Костромской области оказывается помощь для более 590 тысяч человек. Ее оказывают медики более 60 медицинских организаций региона: областные, федеральные и частные клиники. При этом помощь доступна практически по всем профилям - от терапии и хирургии до высокотехнологичных вмешательств.

На еженедельном областном совещании директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области Владимир Николаев доложил, что согласно опросам, костромичи стали выше оценивать качество региональной медицины. Так, в ходе опроса, проведенного независимыми страховыми компаниями, положительно оценили помощь медиков 59% опрошенных ,что на 8% больше, чем в прошлом году.

Значительно выросло число пациентов, которые отмечают сокращение длительности ожидания медпомощи (+24,6%), длительности ожидания приема врача (+20,9%), повышение доступности медицинской помощи (+23,5%). На 22,75% выросло число пациентов, которые готовы рекомендовать свою больницу знакомым.

Губернатор Сергей Ситников отметил необходимость поощрения руководителей медицинских организаций, в которых зафиксирован рост положительных откликов пациентов.





«Такие результаты зависят от характера управления медицинским учреждением. Где есть высокие результаты, где руководители системно выстроили работу, это должно быть отмечено, люди должны быть поощрены», - подчеркнул глава региона.

Среди тех, кто превысил среднеобластные показатели по удовлетворенности медицинской помощью - медучреждения 11 муниципалитетов. Это Кадыйский, Антроповский, Павинский, Буйский, Поназыревкский, Солигаличский, Сусанинский, Островский, Вохомский и Пыщугский районы, а также город Кострома.

На особом контроле специалистов регионального минздрава теперь находятся муниципалитеты с низкими показателями. В отстающих пока - медучреждения Парфеньевского и Кологривского районов, города Волгореченск, а также Красносельского, Макарьевского и Нейского районов.

Сергей Ситников отметил, что улучшение показателей удовлетворенности медицинской помощью, зависит, в том числе, и от информирования граждан. Главам районов рекомендовано чаще встречаться с жителями, привлекать представителей организаций медицинского страхования для разъяснения прав пациентов.

«Информационная работа в этом направлении даёт результаты и должна быть усилена в значительной степени. У нас не развита культура требований к медучреждению, потому что люди лично не оплачивают медицинскую страховку. Надо объяснять, что за каждого заплатил или работодатель или за неработающих администрация области, в том числе за детей и стариков. Тогда требовательность людей будет выше. Абсолютно большинство населения у нас в целом здоровые люди. Но они должны знать и быть уверены, что медицинская помощь при любых проблемах им будет оказана качественно», - подчеркнул губернатор.

Территориальному фонду ОМС поручено ежеквартально анализировать обращения граждан и контролировать исполнение планов — чтобы медицинская помощь в регионе была доступнее и качественнее.