Проект КРТ в Екатеринбурге стал одним из лучших в России

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации определило Свердловскую область лауреатом Всероссийского конкурса лучших проектов КРТ в одной из ключевых номинаций "Лучший проект КРТ жилой застройки с расселением аварийного жилищного фонда".

Диплом получен за проект, реализуемый в квартале улиц Шефская – Энтузиастов – Баумана в уральской столице. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Проект стартовал в 2022 году. На участке площадью 2,24 гектара ведется комплексное развитие жилой застройки с градостроительным потенциалом 83,6 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрены многоэтажные жилые дома переменной этажности со встроенными помещениями дошкольной образовательной организации и нежилыми помещениями общественного назначения, надземная автостоянка со встроенной БКТП, а также шестисекционный многоэтажный жилой дом со встроенными и пристроенными помещениями общественного назначения.

На сегодняшний день освобождено 4 655 квадратных метров жилых помещений, переселено 198 человек, а два аварийных дома полностью расселены. Разрешение на строительство первого объекта выдано в 2023 году, шестисекционного дома – в 2024 году; первый объект введен в эксплуатацию в 2025 году. Проект находится на стадии строительства.

Уральская столица занимает лидирующие позиции в стране по количеству реализуемых проектов жилой застройки. Программа комплексного развития территорий включает 22 площадки, расположенные в Екатеринбурге, напоминают в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, муниципалитет ведет активную работу по ликвидации аварийного фонда. В 2026 году досрочно завершилось расселение аварийного жилья в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах". Работы продолжаются уже в отношении аварийного жилья 2022-начала 2023 года. Расселение аварийного жилищного фонда в рамках региональных программ, например, в Тюмени и Кургане, идет пока только за 2017 год.

Напомним, общая площадь аварийного жилищного фонда в Екатеринбурге составляет 111 907,7 тысяч квадратных метров. При этом 15 056,6 тысяч квадратных метров из общего объема аварийного жилищного фонда входят в границы территорий, подлежащих комплексному развитию (КРТ).