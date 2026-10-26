26 Октября 2026
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге подросток поджег заправку после знакомства с девушкой

В Екатеринбурге силовики задержали очередного подростка, устроившего диверсию по указанию кураторов.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось вечером 24 октября: 17-летний юноша по заданию кураторов, с которыми вел переписку в Сети, совершил поджог топливораздаточной колонки на автозаправке по улице Уральской. Подросток был задержан. Сейчас с ним проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщили в управлении МВД по Екатеринбургу, несовершеннолетний был задержан по приметам сотрудниками Госавтоинспекции в микрорайоне Эльмаш.

"Молодой человек пояснил полицейским, что накануне он познакомился в социальных сетях с девушкой, в ходе общения с которой она предложила ему приобрести вейп. Девушка назначила ему встречу в районе торгового центра на улице 8 Марта. Когда молодой человек прибыл к месту встречи, собеседница попросила его отправить ей геопозицию, чтобы было легче его найти. После этого девушка перестала выходить на связь, а с фигурантом связались неизвестные. Его заставили приобрести горючую жидкость, проследовать к автозаправке на улице Уральская и совершить поджог. При этом злоумышленники постоянно держали молодого человека на связи, и даже предоставили ему такси для того, чтобы он прибыл к месту совершения преступления, а также смог скрыться", - рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело о диверсии. Решается вопрос о заключении подростка под стражу. Устанавливаются обстоятельства и мотив преступления.

Напомним, недавно в Екатеринбурге со стрельбой задержали студента, поджегшего полицейские автомобили.

Теги: заправка, диверсия, поджог, Екатеринбург


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