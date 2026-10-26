Житель Оби пробрался в квартиру и устроил взрыв

В городе Оби Новосибирской области мужчина ворвался в квартиру знакомых и попытался убить двух человек. Все случилось ночью в октябре в многоэтажке на улице Большой. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Злоумышленником оказался 40‑летний местный житель. В квартире в тот момент находились 29‑летняя женщина, которую он знал, и 30‑летний мужчина. Во время нападения сработало неизвестное устройство - из‑за взрыва начался пожар.

На место сразу приехала следственно‑оперативная группа. Специалисты осмотрели квартиру, собрали улики и восстановили картину происшествия. Сейчас подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение в покушении на убийство двух человек общеопасным способом. Суд отправил его под стражу.

Следователи продолжают разбираться в деле: ищут мотивы нападавшего, выясняют, откуда у него было устройство, и собирают доказательства.