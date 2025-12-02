Налоговая ликвидировала благотворительный фонд, учредителем которого была дочь Долиной

Федеральная налоговая служба ликвидировала благотворительный фонд, одним из учредителей которого была дочь народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы.

Благотворительный фонд был создан в 2013 году. В январе 2021 года его учредителем стала Ангелина Долина, однако уже в марте того же года она перестала значиться в этом статусе.

Ранее в Госдуме призвали Верховный суд пересмотреть решения по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Напомним, артистка оспорила сделку купли-продажи квартиры, заявив, что стала жертвой мошенников. Суд вернул квартиру Долиной, но певица отказалась возвращать деньги - около 112 млн рублей - покупательнице недвижимости. Прецедент, начавший использоваться в практике, СМИ окрестили "схемой Долиной" или "бабушкиной схемой". На несправедливость отреагировали поклонники творчества певицы: покупатели массово возвращают билеты на выступления Долиной.