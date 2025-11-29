Baza: Люди массово возвращают билеты на концерты Долиной

Россияне массово возвращают билеты на выступления певицы Ларисы Долиной после скандала вокруг аферы с ее квартирой.

Как пишет Baza, на концерте во Владивостоке, который должен пройти сегодня, 224 свободных места, хотя вчера их было всего 25. В Хабаровске, где выступление намечено на 2 декабря, количество нераспроданных билетов увеличилось с 7 до 35.

По данным телеграм-канала, также на ситуацию реагируют крупные компании и их PR. Например, московский ресторан "Кафе Пушкинъ" удалил новость с сайта о выступлении певицы на Новый год. Билеты на мероприятие стоили 95 тысяч рублей. А "Бургер Кинг" заявил, что отменил доставку еды к дому Долиной до тех пор, пока деньги покупательницы ее квартиры не будут возвращены.

Напомним, Полина Лурье купила у певицы квартиру, но в судебном порядке была обязана вернуть недвижимость Долиной. 27 ноября Второй кассационный суд оставил артистке право собственности на ее квартиру в Хамовниках. Жалоба покупательницы, заплатившей за недвижимость 112 млн рублей, была отклонена.

28 ноября обвиняемым в афере с квартирой певицы Ларисы Долиной вынесли приговор - им назначили от 4 до 7 лет лишения свободы и крупные штрафы. Фигуранты признаны виновными в соучастии в мошеннической схеме с продажей и хищением денег певицы.

По данным следствия, аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по июль 2024 года вводили в заблуждение Долину и убеждали ее перевести накопления на "безопасные счета". В результате певицу склонили к передаче денег с продажи квартиры в Москве курьеру. Потерпевшая выполнила указания мошенников, после чего передала курьеру часть наличных денежных средств, а часть перевела на подконтрольные им счета. Впоследствии трое других фигурантов обналичили похищенное.