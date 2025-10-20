Продлён арест Тимура Иванова

Продлён арест бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

Решение принял Мосгорсуд. Иванова обвиняют в получении трёх взяток на сумму в 1,3 млрд руб, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Иванов может стать фигурантом ещё одного, уже пятого по счету уголовного дела. Речь идёт о хищении 9 млрд руб. Другой фигуранткой этого дела будет Мерваезова, она арестована в сентябре. Дело связано с заключенными в 2020-21 гг. госконтрактами на строительство объектов для военных городков в ряде сибирских регионов и Мурманской области. Юлия Мерваезова тогда занимала должность директора АО "Военно-строительная компания" (позже переименованного в АО "СибирьПромГрупп").