В Екатеринбурге сотрудникам предприятия выплатили более 26 млн рублей долгов по зарплате

В Екатеринбурге работникам местного предприятия выплатили многомиллионные долги по зарплате. Это произошло лишь после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что на одном из предприятий уральской столицы имеется задолженность по выплате заработной платы. Речь шла о периоде с июня по октябрь 2026 года. Долг перед 308 сотрудниками превышал 26 млн рублей.

В отношении заместителя главного бухгалтера было возбуждено административное дело. Как добавили в ведомстве, на сегодня задолженность перед работниками погашена в полном объеме.