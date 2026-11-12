Кунгурские чиновники, пострадавшие в ДТП с фурой, остаются в больнице

Четверо сотрудников администрации Кунгура, пострадавших накануне в ДТП с фурой, продолжают лечение в больницах.

Как сообщили в пресс-службе краевого минздрава, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачами оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, накануне на 68 км автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с чиновниками и большегруза. Сотрудники кунгурской администрации ехали на форум "Со знанием дела" в Пермь. Четверо были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, трое от госпитализации отказались после осмотра в больнице. Также двое участников ДТП отказались от осмотра на месте происшествия