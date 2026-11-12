СК возбудил уголовное дело об убийстве военного после взрыва автомобиля в Петербурге

По факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по городу.

Следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками проводят осмотр места происшествия, назначается ряд необходимых судебных экспертиз.

"Выясняются все обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что военнослужащий погиб при взрыве автомобиля на Колпинском шоссе в Славянке. Машина взорвалась около 7 утра рядом с магазином "Лента". Предварительно, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. Кроме военного также пострадал его родственник, находившийся рядом.

Baza пишет, что трагедия произошла в полукилометре от того места, где в конце августа произошел похожий взрыв. Тогда во время движения подорвали автомобиль военнослужащего, мужчина погиб.