12 Ноября 2026
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: РН-Юганскнефтегаз

Студентам Югорского государственного университета рассказали о преимуществах работы на предприятиях "Роснефти"

В Югорском государственном университете прошли "Дни Роснефти". Представители "РН-Юганскнефтегаза" рассказали студентам о работе компании, условиях труда, карьерных возможностях и корпоративной культуре.

На встрече обсудили программы для молодых специалистов, развитие профессиональных навыков, социальные проекты и спортивные инициативы предприятия.

Работники "РН-Юганскнефтегаза", успешно завершившие корпоративную программу "Школа – колледж/вуз – предприятие", встретились со студентами, чтобы поделиться личным опытом в области научно-технической деятельности, рассказать о трудовых условиях и корпоративном волонтерстве. Для студентов-целевиков провели беседу о перспективах карьерного роста.

(2026)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

Кульминацией мероприятия стала игра КВН между студентами и сотрудниками компании. Все участники были награждены памятными призами и сувенирами.

Компания "РН-Юганскнефтегаз" предоставила Высшей нефтяной школе Югорского государственного университета современное лабораторное оборудование. В перечень оборудования вошли 3D-принтеры, лазерные резаки, тренажеры для моделирования технологических процессов и интерактивные панели.

Югорский государственный университет - ключевой партнер "Роснефти" в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Ежегодно порядка 70 студентов этого вуза проходят производственную практику в "РН-Юганскнефтегазе". Лучшие из них, успешно прошедшие собеседование, становятся новыми сотрудниками компании.

Каждый год преподаватели университета отправляются на производственные площадки предприятия для прохождения стажировок. Такие поездки дают возможность педагогам ознакомиться с передовыми методами работы, углубить свои теоретические знания и приобрести практические навыки, которые они затем применяют в научной и образовательной деятельности.

Теги: РН-Юганскнефтегаз, дни роснефти, югорский государственный университет


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