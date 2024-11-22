Более 4 млрд рублей требуют взыскать с экс-замминистра обороны Иванова

Более 4 млрд рублей требуют взыскать с экс-замминистра обороны Тимура Иванова банк "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию и вкладам (АСВ) и представители компании "Оборонстрой". Их признали потерпевшими по уголовному делу Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова.

Об этом говорится в документах, с которыми ознакомился ТАСС.

Гражданские иски представителей потерпевших были заявлены в ходе предварительного следствия по уголовному делу о растрате и легализации денежных средств банка "Интеркоммерц" и находятся в его материалах.

В отношении Иванова возбуждено три уголовных дела. Изначально он был задержан из-за взятки за обеспечение заключения контрактов на выгодных условиях для компании "Олимпситистрой". Ущерб от этого государству составил более 2,18 млрд рублей.

Другое дело возбуждено о растрате более 205 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также о покупке третьего судна "Амбал", которое эксплуатируется в Калининграде.

И еще одно дело связано с растратой свыше 3,9 млрд рублей банка "Интеркоммерц". По нему, кроме Иванова, проходит бывший председатель правления кредитной организации Александр Бугаевский.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. В июне Иванов был освобожден от должности.