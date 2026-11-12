Скандал в Nvidia: гендиректора Дженсена Хуанга могут снять с поста

Совет директоров Nvidia планирует обсудить отстранение Дженсена Хуанга с поста генерального директора, сообщает "Ъ" со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

В воскресенье Хуанг сам рассказал сотрудникам о своей неверности в письме и извинился перед семьёй и коллегами. Скандал разгорелся из‑за двух его романов: с Кимберли Пауэлл - вице‑президентом Nvidia по здравоохранению - и с Элис Хуанг, главой сингапурской компании Megaspeed. Megaspeed сотрудничала с Nvidia как крупный клиент, а американская разведка подозревает, что фирма связана со спецслужбами КНР.

Пока никто не называет возможных кандидатов на место гендиректора. Ранее Хуанг не раз говорил, что не видит смысла заранее готовить преемника.

Из‑за скандала вокруг связей Дженсена Хуанга с Элис Хуанг, руководившей сингапурской компанией Megaspeed (крупным покупателем чипов Nvidia), состояние главы Nvidia сократилось на 7,4 млрд долларов - теперь оно составляет 154,7 млрд.