Свидетельница по делу Тимура Иванова отказалась объяснить движение средств на ее счетах

Одна из свидетелей по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова отказалась давать показания, сославшись на статью №51 Конституции. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в судебных документах.

Допрос состоялся 30 октября. Имя свидетельницы не называется. Уточняется, что она отказалась отвечать на вопросы относительно движения денежных средств по ее счетам в банках.

Как сообщалось, Иванов, по версии следствия, распределял денежные средства, полученные преступным путем, на банковские счета своих родителей, а также бывшей и нынешней жен. Также следователи считают, что он переоформлял имущество на близких, чтобы скрыть свое участие в коррупционных преступлениях.

Всего в отношении Иванова возбуждено три уголовных дела. Изначально он был задержан из-за взятки за обеспечение заключения контрактов на выгодных условиях для компании "Олимпситистрой". Ущерб от этого государству составил более 2,18 млрд рублей.

Еще одно дело возбуждено о растрате более 205 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также о покупке третьего судна "Амбал", которое эксплуатируется в Калининграде. Третье уголовное дело - об особо крупной растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка "Интеркоммерц".